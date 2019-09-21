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عالم

الشرطة اليونانية تعتقل لبنانيا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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ألقت الشرطة اليونانية القبض على لبناني (65 عاما)، يشتبه بأنه ضالع في اختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس وورلد إيرلاينز (تي.دبليو.إيه) عام 1985 في واقعة أسفرت عن مقتل غواص بالبحرية الأمريكية.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية اليوم السبت إن المشتبه به، وهو لبناني، نزل من سفينة سياحية على جزيرة ميكونوس يوم الخميس وإن اسمه ورد بوصفه مطلوبا لدى السلطات الألمانية.

وأضاف المصدر أن المشتبه به مطلوب أيضا على صلة بجريمة خطف ارتكبت في عام 1987، ربما كانت مرتبطة بإخلاء سبيله مقابل إطلاق سراح ألمانيين كانا محتجزين رهينتين لدى شركاء له في لبنان.

وتابع قائلا إن المشتبه به محتجز في سجن شديد الحراسة إلى أن تؤكد السلطات الألمانية أنه الشخص المطلوب.

وامتنع مكتب المدعي الاتحاد الألماني عن التعليق على هذه القضية.

وخطفت طائرة (تي.دبليو.إيه) في الرحلة 847 التي كانت متجهة من القاهرة إلى سان دييجو والتي كانت تشمل التوقف بعدة مطارات، بعد قليل من إقلاعها من أثينا في عام 1985. وطالب الخاطفون بالإفراج عن سجناء من الشيعة تحتجزهم إسرائيل.

واستمرت محنة ركاب وطاقم الطائرة ثلاثة أيام. وتعرض بعض الركاب للضرب وقتل غواص من البحرية الأمريكية كان بالطائرة. واحتجز عشرات الركاب رهائن طيلة الأسبوعين التاليين.

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