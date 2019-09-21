غدا..مصر المقاصة يختتم استعداداته للقاء أسوان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريباته اليوم السبت، استعدادًا للقاء فريق أسوان فى الثالثة بعد ظهر غد الأحد، في مستهل مشوار الفريقين بالدورى الممتاز لكرة القدم.



وركز الجهاز الفنى للفريق - بقيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني - على بعض الجمل الفنية والتكتيكية لتنفيذها فى اللقاء المرتقب وطلب ميدو من لاعبيه باستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي وعدم التهاون أو الاستهتار بالمنافس، مشددا على أن أسوان فريق كبير وسبق له اللعب في الدوري الممتاز، وعقد ميدو جلسة خاصة مع المدافعين ولاعبي الوسط ووجه لهم تعليمات خاصة.



من جانبه، أكد مدير الكرة في "مصر المقاصة" وليد هويدي أن الفريق استعد بشكل كامل للقاء أسوان، مشيرا إلى أن الفريق بدأ التدريبات والاستعدادات مبكرا لمواجهة الفريق الأسواني، مشددا على أن اللاعبين فى حالة بدنية وفنية رائعة.



وأوضح هويدي أن "ميدو" شدد على اللاعبين خلال التدريبات في الفترة الماضية بضرورة التركيز، وعدم التهاون في التدريبات حتى بكون الفريق في بشكل كامل جاهزيته قبل المباراة الصعبة كونها اول مباراة للفريق في الموسم الجديد.