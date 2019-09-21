عزة مصطفى: نعيش حرب وجود ودعوات الفوضي تهدف لتخريب مصر

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن دعوات الفوضى لجماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها تخريب مصر فالأمر لا يتعلق بالرئيس عبدالفتاح السيسي، فقط فنحن نعيش في حرب وجود.



وأضافت خلال حلقة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر هي البلد الوحيدة التي تشهد استقرارا في المنطقة، موضحة أن الإخوان غرضهم إسقاط وتدمير مصر.



وتابعت أن من يريدون تدمير مصر يراهنون على عدد من الأشياء التي لم تعد عالقة في أذهان المصريين وهي حظر التجول، وعدم الإحساس بالأمن والأمان، ووجود مصايف وحياة.



وأشارت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن مصر بها مشاكل وذلك مثلها مثل باقي دول العالم، وتلك المشاكل من السهل إيجاد حلول لها.