حمدين صباحي يدعو أهالي بلطيم لمساندة الإخوان في المظاهرات

أكد مصدر مطلع أن حمدين صباحي المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، أصدر تكليفًا لأشرف المغازي عبد العال بدعوة أهالي مدينة بلطيم للتظاهر والتجمع بالميادين تضامنا مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.



وتولي التجهيز للمظاهرات ودعوة الأهالي في محافظة كفر الشيخ بهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي للبلاد.



واستطرد المصدر: "لايزال حلم البطل الشعبي يراوض حمدين صباحي ليس على حساب أهالي كفر الشيخ فقط بل على حساب أمن واستقرار مصر".



وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج #حمدين صباحي_انتهازي_متآمر _حليف الإخوان.



للتعبير عن الاستياء من انتهازية حمدين صباحي لتحقيق أهدافه السياسية الشخصية التي تؤثر سلبا على الوطن والشعب المصري.

