بيراميدز يدرس بيع حمودى لأحد الأندية العربية

قال نادي بيراميدز إنه يدرس عرضًا لبيع أحمد حمودي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية لأحد الأندية العربية.



وأوضح النادي، في بيان اليوم السبت، أن بيراميدز تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية العربية خلال الساعات الأخيرة لضم أحمد حمودي، مشيرًا إلى أن الإدارة في الوقت الحالي تدرس بجدية بيع اللاعب كون العرض مغريًا من الناحية المادية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.



وكان حمودي قضى فترة في الدوري السعودي للمحترفين، رفقة نادي الباطن، وقدم مستوى جيدًا وقتها مع الفريق، ولكن نادي بيراميدز لم يكشف عن هوية النادي العربي الذي قدم العرض حاليًا.



وانضم أحمد حمودي لنادي بيراميدز قبل أيام في صفقة انتقال حر، بعد تخلي الأهلي عنه، وشارك الموسم الماضي في 8 مباريات فقط، صنع فيها هدفًا واحدًا.