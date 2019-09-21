معلومة قانونية..الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى التطليق للعيب

تقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء، وفي هذا الإطار تعرف على الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى التطليق للعيب.



في هذا الإطار قال حسن جلال المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية، الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى التطليق للعيب هى التفريق للعيب وثيقة الزواج والتقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج مثل الأمراض الوراثية كالأمراض العقلية أو أن الزوج "عنين".



وأكد أن دعاوى التطليق للعيب تنظرها محكمة الأسرة من خلال جلسات تحقيق، ويسأل فيها شهود الواقعة أو أطباء باشروا الحالة المرضية خلال مراحل العلاج.



وأوضح أن مثل هذه الدعاوي يترك فيها الأحكام حسب تقييم القاضي الذي باشر التحقيقات أو من خلال التقرير الطبية التي يقدمها الشاكي للمحكمة.