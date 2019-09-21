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عالم

مباحثات عسكرية رفيعة بين قادة الجيشين الكويتي والأمريكي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:23 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، مع عسكريين أمريكيين العلاقات الدفاعية بين البلدين وتطورات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الأركان الكويتي في مكتبة اليوم السبتK القائم بأعمال وزير القوة البرية الأميركية ريان ماكارثي يرافقه قائد القوة البرية الأميركية الوسطى الفريق ريتشارد فيريل والوفد المرافق له وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبان بحثا خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بالجوانب العسكرية.

فيما أشاد رئيس الأركان الكويتي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقا عددا من القادة العسكريين بالبلدين إلى جانب السفير الأمريكي لدى الكويت.

وأعلن الجيش الكويتي الأسبوع الماضي عن رفع درجة الاستعداد القتالي إلى الحالة القصوى مع تعرض المنشآت النفطية السعودية إلى هجمات إرهابية أوقفت نصف انتاج المملكة من النفط وكذلك الغاز، وسط تقارير عن عبور الصواريخ التي استهدفت السعودية أجواء الكويت.

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