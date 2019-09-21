السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أين يقضى أحمد فهمى وهنا الزاهد شهر العسل؟

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:23 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
أقيم منذ أيام قليلة حفل زفاف الفنان أحمد فهمى على الفنانة هنا الزاهد، فى فندق "فورسيزون" المطل على نيل القاهرة.

وشهد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى فقرات فنية عدة من الغناء والرقص، واختلف فى طريقة ظهور العروسين وخاصة الفنان أحمد فهمى الذي ارتدى بدلتين فى الليلة نفسها.

ولم يعلم جمهور هنا الزاهد وأحمد فهمى إلى أى مكان سيذهبان لقضاء شهر العسل، إلا عندما فوجئ جمهورهما بإعلان فهمى تعرض زوجته لوعكة صحية، أدت إلى نقلها للمستشفى، وكشف عن وجودهما فى سنغافورة.

وشكر أحمد فهمى للجمهوره حرصه على الاطمئنان على الحالة الصحية لهنا الزاهد وخص بالشكر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون.

وأقيم حفل زفاف، الإثنين، في حضور عدد كبير من النجوم من بينهم: المنتج أحمد السبكى، المخرج كريم السبكى، روجينا، ريم مصطفى، الإعلامى عمرو الليثى، مصطفى خاطر، على ربيع، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، كريم عفيفى، وائل العونى، مصطفى بسيط، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى، محمد على رزق، هانى عبدالله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمى، مدير التصوير جلال الزكى، أحمد فتحى، محمد ثروت، حلا السعيد، المصور خالد فضة، أسماء جلال، خالد أنور.

ومن المفترض أن يعود الفنان أحمد فهمى لتصوير باقى مشاهده فى الفيلم السينمائى الجديد "العارف.. عودة يونس"، والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين الكبار، حيث يضم نخبة كبيرة جدًا.

وفيلم "العارف.. عودة يونس"، هو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، بينما تدور أحداث العمل حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020، وبالتحديد في موسم عيد الفطر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسة شرسة للمسلسلات الكوميدية بالماراثون الرمضاني المقبل

أحمد فهمي يبدأ تصوير مشاهده في "العارف"

حمام سباحة يجمع الفنانين "فهمى وخاطر" فى بلغاريا

أحمد عز يعود من بلغاريا.. السبت المقبل

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مرتضى منصور يعلق على فستان رانيا يوسف في "الجونة" (فيديو)

منذ يومين

"الثوم".. صيدلية فى منزلك.. مالا تعرفه عنه

منذ يوم

"انقلب السحر على الساحر".. 73% يرفضون "النزول للشارع" باستطلاع "الشرق الإخوانية"

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح من فاروق الباز بعد إطلاق "ناسا" اسمه على كويكب

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

أول تصريح من فاروق الباز بعد إطلاق "ناسا" اسمه على كويكب

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

أيام زمان

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

الصحة

احذر استخدام الهاتف في المرحاض

دراسة: السوائل المطهرة لليد غير كافية للحماية من الجراثيم

أمل جديد لتحسين ذاكرة مرضى ألزهايمر

دراسة بريطانية تكشف أفضل علاج للاكتئاب

الرئيس نيوز

التجمع يرفض مظاهرات تدعمها قطر وتركيا والإرهابية.. ويؤكد: الدولة تواجه أعداءها

الجندي: أنا آخر واحد ممكن يطعن في الجيش أو الرئيس

خبراء يكشفون سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

مصرع 2 وإصابة 15 في تصادم أتوبيسين أعلى "كوبري عرابي"

منوعات

مهرجان "دائرة الضوء" الدولي يفتتح أبوابه في موسكو

10 معلومات عن عملة "فيسبوك"

ملكة جمال الهند ذات الـ67 عامًا

خواكين فينيكس يكشف النظام الغذائي ليمثل دور البطولة في "الجوكر"

كشكول

"باهى": 480 مدرسة جاهزة لإستقبال 152 ألف طالبا ببورسعيد غدا

نقيب المعلمين: خفافيش الظلام تستخدم السوشيال ميديا لتزييف الحقائق

إقبال طلابي في أول أيام الدراسة بـ"تجارة عين شمس"

"عقل" يتفقد الاستعدادات النهائية لمدرسة رأس سدر الصناعية العسكرية

إسلام سياسي

"شاهد منهم".. سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير

محمد الباز يكتب: ثورة الأرشيف.. خطة إنقاذ مصر من التخريب والفوضى

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق


زيت وسكر

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات بالدمشقين

“الجزار”: تم وجارٍ تنفيذ 8424 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالفيوم

“التموين”: الانتهاء من خطة تطوير مكاتب التموين فى 3 سنوات

“الجزار”: جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 12 % من سكان الريف بالفيوم

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
المزيد

الثقافة

مناقشة "التصدي للإرهاب بالتعليم" في ملتقى الهناجر

"الثقافة": مسرح التجوال أثبت فاعليته فى مواجهة الأفكار المتطرفة

أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "فئران تأكل الحديد"

"الثقافة" تقيم 312 ليلة عرض مسرحي في المحافظات

صفحتنا ع الفيس بوك