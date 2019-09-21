أين يقضى أحمد فهمى وهنا الزاهد شهر العسل؟

أقيم منذ أيام قليلة حفل زفاف الفنان أحمد فهمى على الفنانة هنا الزاهد، فى فندق "فورسيزون" المطل على نيل القاهرة.



وشهد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى فقرات فنية عدة من الغناء والرقص، واختلف فى طريقة ظهور العروسين وخاصة الفنان أحمد فهمى الذي ارتدى بدلتين فى الليلة نفسها.



ولم يعلم جمهور هنا الزاهد وأحمد فهمى إلى أى مكان سيذهبان لقضاء شهر العسل، إلا عندما فوجئ جمهورهما بإعلان فهمى تعرض زوجته لوعكة صحية، أدت إلى نقلها للمستشفى، وكشف عن وجودهما فى سنغافورة.



وشكر أحمد فهمى للجمهوره حرصه على الاطمئنان على الحالة الصحية لهنا الزاهد وخص بالشكر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون.



وأقيم حفل زفاف، الإثنين، في حضور عدد كبير من النجوم من بينهم: المنتج أحمد السبكى، المخرج كريم السبكى، روجينا، ريم مصطفى، الإعلامى عمرو الليثى، مصطفى خاطر، على ربيع، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، كريم عفيفى، وائل العونى، مصطفى بسيط، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى، محمد على رزق، هانى عبدالله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمى، مدير التصوير جلال الزكى، أحمد فتحى، محمد ثروت، حلا السعيد، المصور خالد فضة، أسماء جلال، خالد أنور.



ومن المفترض أن يعود الفنان أحمد فهمى لتصوير باقى مشاهده فى الفيلم السينمائى الجديد "العارف.. عودة يونس"، والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين الكبار، حيث يضم نخبة كبيرة جدًا.



وفيلم "العارف.. عودة يونس"، هو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، بينما تدور أحداث العمل حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020، وبالتحديد في موسم عيد الفطر المقبل.

