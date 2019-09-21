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رئيس أركان الجيش الكويتي يتفقد الوحدات ويطالب بالاستعداد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:17 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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تفقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، اليوم بعض المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي في المنطقة الشمالية، للاطلاع على سير العمل كما تفقد عمل الوحدات عن كثب في موقعها الميداني وأخذ كل الإجراءات والاحتياطات الاحترازية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية في بيان اليوم، أن الخضر والوفد المرافق توجه بعد ذلك إلى مركز عمليات القوة الجوية، وقدم له آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان الفضلي، إيجاز عن دور ومهام وواجبات المناطة بهذه القوة ومدى جاهزيتها واستعدادها.

فيما طالب رئيس الأركان في كلمة له أفراد الجيش الكويتي، حثهم ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل.

وأعلن الجيش الكويتي الأسبوع الماضي عن رفع درجة الاستعداد القتالي إلى الحالة القصوى مع تعرض المنشآت النفطية السعودية إلى هجمات إرهابية أوقفت نصف انتاج المملكة من النفط وكذلك الغاز، وسط تقارير عن عبور الصواريخ التي استهدفت السعودية أجواء الكويت.

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