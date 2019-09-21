شرطة هونج كونج تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفرق متظاهرين

فرّقت شرطة هونج كونج متظاهرين قرب محطة "يوين لونج" للسكك الحديدية، وهو موقع شهد هجمات من جانب مسلحين قبل نحو شهرين، وذلك مع انتهاء اعتصام سلمي في مركز تجاري قريب.



وأغلق متظاهرون الطرق وأشعلوا حرائق محدودة في الشوارع.



وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.



وتواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة عبر المدينة رغم أن الرئيسة التنفيذية كاري لام، سحبت رسميًا مشروع قانون مثير للجدل أثار أزمة منذ 4 أشهر تقريبًا. وازدادت مطالب المتظاهرين لتشمل استجوابًا مستقلًا في أعمال عنف الشرطة ضد المتظاهرين وإجراء إصلاحات انتخابية.



يشار إلى أن هونج كونج هي مستعمرة بريطانية سابق عادت إلى سيادة الصين في عام 1997.