تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد في "شهر العسل"

تعرضت الفنانة الشابة هنا الزاهد لوعكة صحية، أمس الجمعة، ما دفع زوجها الفنان أحمد فهمي لنقلها إلى أحد المستشفيات، بعد أيام قليلة من حفل زفافهما.

وحرص فهمي على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية لزوجته، التي أقيم لهما حفل الزفاف منذ ما يقرب من أسبوع، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور كوكبة كبيرة، من النجوم.



وعلق فهمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "شكرا لكل الناس اللي بتسأل على هنا الزاهد ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لأني كنت محتاس لوحدي.. الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة وهنقعد تلات أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة".



وتابع: "الموضوع بايخ ومفاجئ بس بشكر دكتور أشرف زكي فعلا.. والدكاترة المصريين اللي متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا.. وبشكر معالي السفير محمد أبو الخير اللي واقف معانا جامد هو والمصريين في السفارة.. إن شاء الله خير".



وكانت هنا الزاهد ارتدت في حفل زفافها فستانًا بسيطا وأنيقاُ من تصميم المصمم سامو هجرس أما فهمى فارتدى بدلتين خلال الحفل، الذي حضره عدد كبير من الفنانين من ضمنهم كريم عبد العزيز وزوجته، أحمد عز، محمد هنيدى، شريف منير، محمد إمام وزوجته، مصطفى شعبان، أكرم حسنى، شيكو، هشام ماجد، ماجد المصرى، ياسر جلال، أحمد آدم، يوسف الشريف وزوجته إنجى علاء، أشرف عبد الباقى، عمرو سعد، لبلبة، وفاء عامر، ريم البارودى، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، عمرو يوسف وزوجته الفنانة كنده علوش، المخرج عمرو عرفة، المخرج أحمد خالد موسى، مى عمر وزوجها المخرج محمد سامى، المخرج رامى إمام.



هذا بالإضافة إلى الفنانة حلا شيحة، عمرو عبد الجليل، فتحى عبد الوهاب، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، سليمان عيد، المخرج والمنتج وائل عبد الله، محمد عطية، سامو زين، أحمد الشامى، المنتجتين رنا وندا السبكى، المؤلف فاروق هاشم والمؤلف مصطفى عمر، محمد جمعة، ويزو، أحمد رزق، المخرج معتز التونى، مجدى كامل وزوجته مها أحمد، جيلان علاء، عمر شرقى، ولاعب الكرة السابق خالد بيو، والعميد أحمد حسن، المطربة ساندى، حسام داغر.

