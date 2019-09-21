خالد الجندي: "انتبهوا.. نحن في زمن السحر التكنولوجي" (فيديو)

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مروجي الشائعات يصنعون الكذبة ويصدقونها، مضيفًا: "يتفوهون بالأكاذيب ويتغنوا بها ويضعوا لها قنوات أيضًا".



وتساءل "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت: "ماذا كان يحدث لو أن علم الحديث تم وضعه في زمن "السوشيال ميديا" وأيام هؤلاء الأفاقين والكذابين، مُجيبًا: "والله ما كان فيه راوي استطاع أن يجمع معلومة واحدة صحيحة".



وأوضح أن المنافقين ومروجي الأكاذيب والشائعات يطلقون الافتراءات ضد أوطانهم، وهم يعيشون على أراضي آخرى "يطبلون" لحكامها وساداتها، بحسب تعبيره.



وأشار إلى أنه بفضل رحمة الله تعالى، كان توقيت جمع القرآن الكريم والأحاديث الشريفة في زمن النقاء اللفظي والقلبي.



ووجه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رسالة، قائلًا: "نحن في زمن الحذر، انتبه لما يُقرأ ويُطالع"، متابعا: "نحن في زمن السحر التكنولوجي الذي ينبغي أن يجعلك متيقظًا".



وتابع: "أرجوك شوف بقلبك، لأن الرؤية الحقيقة بالفؤاد لقوله تعالى في سورة النجم: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (11)".