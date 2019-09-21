وكيل "تعليم شمال سيناء" يتابع سير العملية التعليمية

أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، أن الدراسة بدأت، اليوم السبت، في عدد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين في إدارات: العريش وبئر العبد والشيخ زويد، إلى جانب جميع مدارس إدارتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، مؤكدًا أن الدراسة انتظمت بها ووصلت نسبة الحضور في اليوم الأول إلى 95%.



وعقب تفقد مدارس آل ذكرى للتعليم الأساسى، ومحمد حمدي بكير الابتدائية، والمساعيد للتعليم الأساسي بنين بالعريش، قال وكيل المديرية إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش وغرف أخرى فرعية في مختلف الإدارات لمتابعة انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة.



وشدد وكيل المديرية على الاهتمام بالأنشطة التعليمية والإذاعة المدرسية، والاهتمام بالنظافة بصفة مستمرة في مختلف المدارس وفي محيطها بالتنسيق مع مجالس المدن.



وبدأت الدراسة اليوم في بعض المدارس- التي تعمل بنظام الفترتين على مستوى محافظة شمال سيناء- وعددها 153 مدرسة مقيدًا بها 10 آلاف و911 من التلاميذ والطلاب في التعليم العام والفني، بينما استعدت بقية المدارس لبدء الدراسة غدًا وعددها 532 من مدارس التعليم العام والفني مقيدًا بها 96 ألفًا و264 من التلاميذ والطلاب في كل من: العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، ورفح.



كما سبق بدء الدراسة يوم 11 سبتمبر الجاري في مدارس رياض الأطفال والصفين الأول والثاني في المدارس الابتدائية وعددها 226 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال على مستوى المحافظة حيث يبلغ عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي 9369 تلميذًا وتلميذة، وعدد تلاميذ الصف الثاني الابتدائي يبلغ 11 ألفًا و538 تلميذًا وتلميذة بينما يبلغ عدد فصول رياض الأطفال 168 فصلًا تضم 2441 طفلًا وطفلة (KG1) و2353 طفلًا وطفلة (KG2).