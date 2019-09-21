ماركيز ينتزع الصدارة في بطولة العالم للدراجات النارية

انتزع مارك ماركيز، متصدر بطولة العالم للدراجات النارية مركز أول المنطلقين للمرة التاسعة هذا الموسم اليوم السبت، في جائزة أراجون الكبرى بإسبانيا فيما ظهر الفرنسي المبتدئ فابيو كوارتارارو كأبرز منافس للمتسابق الإسباني مرة أخرى.



وحقق متسابق هوندا، الذي يتصدر البطولة بفارق 93 نقطة عن الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو قبل 6 سباقات من النهاية، زمنا قدره دقيقة واحدة و47.009 ثانية.



وجاء كوارتارارو، صاحب المركز الثاني خلف ماركيز في سباق سان مارينو السابق وهو المتسابق غير الإسباني الوحيد الذي انطلق من المقدمة هذا الموسم، متأخرا بفارق 0.327 ثانية مع بتروناس ياماها.



وأكمل الإسباني مافريك بينياليس متسابق ياماها الصف الأول فيما جاء الأسترالي جاك ميلر رابعا مع براماك دوكاتي واكتفى دوفيتسيوزو بالانطلاق من المركز العاشر مع دوكاتي.



وتأهل الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي سادسا مع ياماها.



وسيكون سباق الأحد هو المشاركة رقم 200 لماركيز، بطل العالم خمس مرات في الفئة الأولى، في جميع الفئات الثلاث.

