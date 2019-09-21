عاصي الحلاني يطرح "مملكة الحب" احتفالًا بالعيد الوطني السعودي

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أغنية "مملكة الحب"، وذلك بمناسبة العيد الوطني السعودي.



ونشر "الحلاني"، مقطع من الأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "مملكة الحب.. يا موطن السلام،‎ مملكة الحب.. قد شفني الهيام،‎ ارى قلبي الى لقياك ينشدني،‎ ولن أرضي بناي عنك يبعدني، ‎فما في الكون غير رؤاك. يسعدني مملكة الحب.. يا أرض السلام".



يذكر أن عاصي الحلاني، تعرض مؤخرًا لحادث سير خطير وذلك بعد سقوطه من على الحصان وتعرضه للعديد من الإصابات وكسر في إصبعيه وفي إحدى فقرات الرقبة.