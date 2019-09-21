السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

عاصي الحلاني يطرح "مملكة الحب" احتفالًا بالعيد الوطني السعودي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:06 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أغنية "مملكة الحب"، وذلك بمناسبة العيد الوطني السعودي.

ونشر "الحلاني"، مقطع من الأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "مملكة الحب.. يا موطن السلام،‎ مملكة الحب.. قد شفني الهيام،‎ ارى قلبي الى لقياك ينشدني،‎ ولن أرضي بناي عنك يبعدني، ‎فما في الكون غير رؤاك. يسعدني مملكة الحب.. يا أرض السلام".

يذكر أن عاصي الحلاني، تعرض مؤخرًا لحادث سير خطير وذلك بعد سقوطه من على الحصان وتعرضه للعديد من الإصابات وكسر في إصبعيه وفي إحدى فقرات الرقبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلاني يطرح أغنية "الوطن" تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان عاصي الحلاني

حادث خطير.. تفاصيل إصابة عاصى الحلانى بفقدان الذاكرة

أول ظهور لـ "عاصي الحلاني" بعد حادث الحصان (فيديو وصور)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

منذ حوالي 20 ساعة

"مظاهرات فشنك".. الإخوان تفبرك احتفالات الشعب بفوز المنتخب على زيمبابوي

منذ حوالي 6 ساعات

"حرب بمليارات".. إعلاميو الخليج يكشفون مخططات الإخوان لاستهداف مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يكشف السبب الحقيقى وراء عدم تسلم ميداليات السوبر

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

أول تصريح من فاروق الباز بعد إطلاق "ناسا" اسمه على كويكب

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

أيام زمان

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

الصحة

احذر استخدام الهاتف في المرحاض

دراسة: السوائل المطهرة لليد غير كافية للحماية من الجراثيم

أمل جديد لتحسين ذاكرة مرضى ألزهايمر

دراسة بريطانية تكشف أفضل علاج للاكتئاب

الرئيس نيوز

التجمع يرفض مظاهرات تدعمها قطر وتركيا والإرهابية.. ويؤكد: الدولة تواجه أعداءها

الجندي: أنا آخر واحد ممكن يطعن في الجيش أو الرئيس

خبراء يكشفون سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

مصرع 2 وإصابة 15 في تصادم أتوبيسين أعلى "كوبري عرابي"

منوعات

مهرجان "دائرة الضوء" الدولي يفتتح أبوابه في موسكو

10 معلومات عن عملة "فيسبوك"

ملكة جمال الهند ذات الـ67 عامًا

خواكين فينيكس يكشف النظام الغذائي ليمثل دور البطولة في "الجوكر"

كشكول

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل لكليات محافظتى سيناء

"باهى": 480 مدرسة جاهزة لإستقبال 152 ألف طالبا ببورسعيد غدا

نقيب المعلمين: خفافيش الظلام تستخدم السوشيال ميديا لتزييف الحقائق

إقبال طلابي في أول أيام الدراسة بـ"تجارة عين شمس"

إسلام سياسي

"شاهد منهم".. سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير

محمد الباز يكتب: ثورة الأرشيف.. خطة إنقاذ مصر من التخريب والفوضى

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق


زيت وسكر

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات بالدمشقين

“الجزار”: تم وجارٍ تنفيذ 8424 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالفيوم

“التموين”: الانتهاء من خطة تطوير مكاتب التموين فى 3 سنوات

“الجزار”: جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 12 % من سكان الريف بالفيوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

مناقشة "التصدي للإرهاب بالتعليم" في ملتقى الهناجر

"الثقافة": مسرح التجوال أثبت فاعليته فى مواجهة الأفكار المتطرفة

أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "فئران تأكل الحديد"

"الثقافة" تقيم 312 ليلة عرض مسرحي في المحافظات

صفحتنا ع الفيس بوك