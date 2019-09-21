مهرجان "دائرة الضوء" الدولي يفتتح أبوابه في موسكو

تحتضن العاصمة الروسية موسكو مهرجان "دائرة الضوء" الدولي التاسع، في الفترة ما بين 20 و24 سبتمبر الجاري.



وأعلنت بوابة عمدة موسكو عن المهرجان، مشيرة إلى تعديلات أدخلتها على سير وسائل النقل العام وسط المدينة وبعض ضواحيها.



ويقام المهرجانات المشابهة في موسكو للمرة التاسعة منذ عام 2011، حين أقيم 360 عرضا ضوئيًا في الساحة الحمراء وساحة مانيجنايا ومتنزه "جوركي" بوسط العاصمة.



وتنظم الفعاليات الرئيسة للمهرجان العام الجاري في 9 مواقع، بما في ذلك ساحة المسارح، جبل "بوكلونايا"، متنزه "كولومينسكوي، المتحف التكنولوجي، جادة الأكاديمي ساخاروف، متنزه "أوستانكينو" وغيرها.



وجرت العادة أن يصل موسكو عدد كبير من الفرق الأجنبية المتخصصة في إقامة عروض الضوء والألعاب النارية.



أما عدد ضيوف المهرجان، فيفوق عادة مليون شخص من سكان موسكو وضيوفها.



وتعد إدارة الرياضة في حكومة موسكو الجهة المنظمة الرئيسة للمهرجان. أما شركة LBL للمواصلات، فتولت تقديم الخدمات للضيوف المهرجان.