ليفانتي يتعادل سلبيًا مع ضيفه إيبار

تعادل فريق نادي ليفانتي مع ضيفه إيبار بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وارتفع رصيد ليفانتي بهذا التعادل إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الليجا، ورصيد إيبار إلى نقطتين في المركز التاسع عشر.