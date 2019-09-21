مانشستر سيتي يسحق واتفورد بثمانية أهداف فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق نادي مانشستر سيتي فوزا كاسحا على ضيفه واتفورد بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



تقدم الإسباني ديفيد سيلفا بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى وأضاف الأرجنتيني سيرجيو أوجويرو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 7 ثم عزز الجزائري رياض محرز تفوق السيتي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 12.



وأحرز البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 15 والأرجنتيني أوتاميندي في الدقيقة 18 ثم عاد برناردو ليسجل ثنائية في الدقيقتين 48 و60 على التوالي، قبل أن يضيف البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثامن في الدقيقة 85.



وارتفع رصيد السيتي بهذا الانتصار إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد واتفورد عند نقطتين في المركز الأخير.

وفي باقي مباريات الجولة ذاتها التي لعبت بنفس التوقيت، تغلب شيفيلد يونايتد على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، وبيرنلي على ضيفه نوريتش سيتي بثنائية نظيفة أيضا.