محافظ بورسعيد: المعلم يشكل الوعي ويعيد بناء الشخصية المصرية

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان الشكر لمديرى مدارس المحافظة بجميع المراحل التعليمية «عام وفنى»، خلال اللقاء الذي عقده معهم بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور نبوى باهي وقيادات التعليم والموجهين العموم والأوائل.

وأكد المحافظ أن المعلم هو من يشكل الوعي ويعيد بناء الشخصية المصرية؛ لتكون قادرة على مواجهة حروب الجيل الرابع، مضيفًا: "يتوجب على كل معلم أن يخصص وقتًا من الحصة المدرسية ليعرف الطالب بتاريخ بلاده والبطولات التى حققها المصريون على مدار العصور بهدف تأصيل القيم وغرس الولاء والانتماء للوطن".

وقال إن الدولة تسعى جاهدة لبناء المشروعات الضخمة التى تستوعب العمالة الشابة من أبناء الوطن؛ لضمان حياة كريمة لهم؛ الأمر الذي يستوجب تجهيز عمالة شابة على أعلى مستوى قادرة على الاستمرارية فى العمل بتلك المشروعات الاستراتيجية العملاقة.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى- بالتعاون مع مديرية التعليم- إلى استخلاص مبدأ الاعتماد على النفس من شخصية الطالب أثناء فترة دراسته وتحفيزه على الابتعاد عن تجار العلم الموازى الزائف الذى أفسد وأضاع القيم الأصيلة للمجتمع.