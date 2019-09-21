البدرى يثني على اختيار عبداللطيف لمنتخب الكرة النسائية

حرص المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم حسام البدري على مؤازرة الجهاز الفني لمنتحب الكرة النسائية، بقيادة الدكتور سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية وحسين عبد اللطيف المدير الفني.

وأثنى البدري على اختيار حسين عبد اللطيف كمدير فني للمنتخب، مؤكدا أنه اختيار موفق كونه يمتلك خبرات كبيرة في عالم التدريب، كما أثنى على أعضاء الجهاز الفني المعاون لعبد اللطيف، خاصة أنه لأول مرة يتولى قيادة منتخب الكرة النسائية مدير فني بخبرات كبيرة، حيث سبق له اللعب في نادي الزمالك، كما لعب على المستوى الدولي بمنتخب مصر وتولي تدريب أندية كبيرة في مصر وخارجها.