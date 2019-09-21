الليلة.. أولى حلقات الحكاية الثالثة من "نصيبي وقسمتك 3"

تنطلق مساء اليوم أولى حلقات الحكاية الثالثة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، وتحمل عنوان "اكدب عليا شوية"، ويخوض بطولتها كلا من الفنانة ميرهان حسين ومراد مكرم، على شاشة (on e) في تمام الساعة الثامنة مساءً.



حكاية "اكدب عليا شوية" تدور أحداثها فى إطار اجتماعى حول المشاكل التى تقابل أى زوجين فى الحياة، ويشارك فى بطولة الحكاية مراد مكرم ومؤمن نور أمير شاهين والمغربية طاهرة واللبنانية صبا الرفاعى وآخرين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد الحكاية خلال الأسبوع المقبل.



يذكر أن الجزء الأول من المسلسل عُرض في عام 2016، وتناول خلال 45 حلقة، 15 موضوعا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشكلات التي تحدث بينهما وكان بطولة هاني سلامة مع وجود بطلة مختلفة في كل موضوع مثل نيكول سابا، ودرة، وشيري عادل، ومي سليم.