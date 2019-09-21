إصابة عسكريين روسيين بطاجاكستان في هجوم نفذه مختل عقليا

أُصيب جنديان روسيان من قاعدة عسكرية روسية مرابطة في طاجيكستان نتيجة هجوم نفذه شخص مختل عقليًا.

وذكر مصدر بوزارة الداخلية الطاجاكستانية في تصريحات صحفية، اليوم السبت تعرض اثنان من أفراد القاعدة العسكرية الروسية (رقم 201) المتمركزة في مدينة (بوهتار) بطاجيكستان "لهجوم من قبل شخص مختل عقليا، وذلك أثناء خروجها من القاعدة لتلبية أغراض شخصية في المدينة".

وأضاف المصدر "تسبب الهجوم في إصابة الجنديين الروسيين بعدة طعنات، وتم نقلهما إلى المستشفى لعلاجهما ".