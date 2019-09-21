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مصر

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل لـ3 معاهد بكليات العلوم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:58 م
جريدة الدستور
ا.ش.ا
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قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر فتح باب التحويل للمعاهد الجديدة بكليات العلوم (معهد إعداد فني المختبرات، معهد إعداد فني قواعد البيانات، معهد فني التحاليل البيولوجية).
وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - في بيان اليوم السبت - إن المعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية القسم العلمي بنين وبنات بمصروفات، وسيتم فتح باب التحويل عن طريق بوابة الجامعة الإلكترونية اعتبارا من صباح الغد وحتى مساء السبت المقبل، وسيتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للأعلى مجموعا.

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