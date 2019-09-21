بايرن ميونيخ يفوز على كولن برباعية نظيفة في الدوري الألماني

حقق فريق نادي بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على ضيفه كولن بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "أليانز أرينا" ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة 3 وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48 ثم أضاف البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 62 قبل أن يختتم الكرواتي إيفان بيريزيتش رباعية الفريق البافاري في الدقيقة 73.

وارتفع رصيد البايرن بهذا الانتصار إلى 11 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب فرق البوندسليجا، بينما تجمد رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي باقي مباريات الجولة ذاتها التي لعبت بنفس التوقيت، تغلب بايرليفركوزن على يونيون برلين بثنائية نظيفة وهرتا برلين على بادربورن بهدفين مقابل هدف وانتهت مباراة فرايبورج أمام ضيفه آوسبورج بالتعادل الإيجابي 1-1.