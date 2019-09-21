الرئيس الأوكراني لـ"النقد الدولي": مستمرون في الإصلاحات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضي بلاده قدما في تنفيذ الإصلاحات في مجالات مختلفة، واستقلال المصرف الوطني الأوكراني، مضيفا أن مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي تعتبر عاملا مهما لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الدوليين في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوكراني كلا من نائبة رئيسة القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي جوليا كوزاك، ورئيس بعثة الصندوق في أوكرانيا رون فان رودين، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية

وتناول اللقاء برنامج المساعدات المالية من طرف النقد الدولي إلى أوكرانيا والذي يهدف لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي ونمو اقتصاد الدولة الأوكرانية، إضافة إلى بحث الوضع الراهن في قطاع الطاقة في البلاد.