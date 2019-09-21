الريان يحقق فوزه الأول في الدوري القطري

حقق الريان فوزه الأول في أربع مباريات بدوري نجوم قطر لكرة القدم بالتفوق 2-صفر على الخور بمساعدة حكم الفيديو اليوم السبت.

وأحرز فرانك كوم وعبد العزيز حاتم الهدفين في الدقيقة 66 و75 بينما أنهى الخور المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد البرازيلي فاجنر بين الهدفين.

واعتقد الخور أنه تقدم بهدف عن طريق تياجو بيزيرا في بداية الشوط الثاني قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء الهدف بسبب لمسة يد من اللاعب البرازيلي قبل التسجيل.

واستغل الريان الموقف وتقدم بهدف سجله كوم، لاعب الترجي التونسي السابق، حيث حوّل كرة عرضية من ناحية اليمين إلى داخل الشباك.

وبعد أربع دقائق فقط ازدادت الأمور سوءا للخور بعدما تلقى فاجنر بطاقة صفراء ثم احتج على الحكم وأمسك بيده ليتلقى بطاقة أخرى.

وقبل ربع ساعة من النهاية تلقى حاتم الكرة على حافة المنطقة وأطلق تسديدة هائلة في الزاوية العليا لمرمى الحارس رجب حمزة الذي كان تألق في الشوط الأول وأنقذ عددا كبيرا من الفرص.

وأصبح رصيد الريان، الذي تعادل في أول ثلاث جولات، ست نقاط وتقدم إلى المركز الرابع وبفارق نقطتين عن الخور ثامن الترتيب.