"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء برنامجين جديدين بآداب بني سويف

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء برنامجي الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية وبرنامج علم النفس الإكلينيكي بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب مرحلة الليسانس.

وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم السبت - إن المجلس وافق على تعديل اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس في برنامجي الدراسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية بكلية السياسة والاقتصاد وتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف أن المجلس وافق أيضا على إصدار اللائحة الداخلية لكلية تمريض (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة، وعلى بدء الدراسة ببرامج الدبلومات المهنية والماجستير لقسمي تمريض صحة الأم وحديثي الولادة وقسم تمريض صحة المجتمع، إضافة إلى موافقته على لائحة كلية العلاج الطبيعي (مرحلة البكالوريوس) طبقا لنظام الساعات المعتمدة، ولائحة كلية الصيدلة مرحلة البكالوريوس الصيدلة طبقا لنظام الساعات المعتمدة.

وأشار منصور حسن إلى أنه سيتم توفير كافة سبل الدعم لتطوير وتعديل البرامج واللوائح لتتماشى مع التطورات العالمية في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وكذلك تحقيقا للخطة الاستراتيجية للدولة لتتماشى مع متطلبات سوق العمل.