ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة بينما غادر الميناء سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم السبت - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغت 19 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3652 طن فوسفات و200 طن ملح و11 ألفا و919 طن يوريا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2611 طن قمح، في حين غادرت 69 سيارة نقل محملة بـ 4607 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103 آلاف و921 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11 ألفا و482 طنا.