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حوادث

السجن المشدد للمتهمين في "أحداث عنف العدوة"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:53 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين والبراءة لـ 7 متهمين آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف العدوة".

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام.

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والمتهم مبروك سعد مبروك، التي أحالت المحكمة الجلسة السابقة أوراقه للمفتى و86 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 32 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة كما عاقبت المحكمة 49 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 22 آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل عما أسند إليهم.

وكما عاقبت المحكمة 16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهما آخر بالسجن 3 سنوات كونهم حدث، كما عاقبت المحكمة 16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وعاقبت 21 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 462 متهما، كما أيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر غيابيا على 4 متهمين لعدم تقديم إعادة إجراءات.

وقضت المحكمة أيضًا بانقضاء الدعوى الجنائية لـ6 متهمين لوفاتهم، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا لـ4 متهمين وإحالة الأوراق بشأنهم إلى النيابة العامة لكونهم حدث لم يبلغوا 15 سنة وهذا عملا بالمادة 122 من قانون الطفل وانعدام مسؤولية متهم للعجز العقلى لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث العدوة».

وكانت النيابة في في فبراير 2014 أحالت المتهمين الـ 683 منهم 120 محبوسين احتياطيا و563 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

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