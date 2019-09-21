"سلة الزمالك" يعسكر في الإسكندرية استعدادا للسوبر والدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد، إقامة معسكر مغلق للفريق في الإسكندرية يتخلله خوض عدد من المباريات الودية؛ استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام الجزيرة، وكذلك الدور التمهيدي من الدوري الممتاز.

واختار عصام عبدالحميد قائمة تضم كل لاعبي الفريق الأول إضافة إلى ثلاثة لاعبين ناشئين للمشاركة في المعسكر الذي سيبدأ مساء اليوم السبت للوقوف على عناصر الفريق التي ستخوض مباراة السوبر.

وتضم القائمة كلا من: (هيثم السحرتي، أدهم عصام، مصطفى مكاوي، محمد حجازي، عمر هشام، وسام عماد، أحمد حاتم، أحمد جمال، أنس أسامة، كريم الدهشان، الأمريكي تيرل ستوجلن، مصطفى مشعل، إسلام سالم، سامي العراقي، حازم أشرف).