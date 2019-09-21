بريشيا يفوز على أودينيزي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

فاز فريق بريشيا على مضيفه أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "فريولي" ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، لاعب خط وسط بريشيا رومولو في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد بريشيا إلى 6 نقاط يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب فرق دوري "سيري آ".. بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

