أرامكو تكلف "يو بي إس" و"دويتشه" بإدارة الطرح في البورصة

كلفت شركة أرامكو السعودية مجموعة "يو بي إس" وبنك دويتشه بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، ما يدل على أن خطوات الطرح تمضي قدما رغم الهجوم الأخير على اثنتين من منشآتها النفطية.



وبدأت أرامكو في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر.



واختارت أرامكو في الأسابيع الأخيرة 9 بنوك ضمن القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسية كجهات تنسيق عالمية، بحسب رويترز.



وقال محمد الرميح، المدير العام لإدارة الأسواق بالبورصة السعودية، متحدثا خلال مؤتمر يوروموني السعودية، الخميس الماضي، إن البورصة مستعدة للطرح العام الأولي لشركة أرامكو، وإنها أجرت تغييرات كبيرة وتحديثات على نظامها للتعامل مع العملية الضخمة.



وذكرت "بلومبرج" -نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر- أن أرامكو أضافت أيضا مصرفي "باركليز" و"بي إن بي باريبا" إلى قائمة بنوك إدارة دفاتر الطرح.



وقالت أرامكو إن الإنتاج سيعود لطاقته الكاملة بنهاية الشهر الجاري من منشأتي بقيق وخريص المتضررتين من الهجمات الإرهابية التي ألقى مسؤولون أمريكيون مسؤوليتها على إيران.



وامتنع بنك دويتشه عن التعليق، ولم ترد مجموعة يو بي إس على طلب من رويترز بالإدلاء بتعليق.



وأن طرح أسهم أرامكو الأولي في بورصة الرياض هو الخطوة الأولى نحو بيع ما يصل إلى 5% من أسهم الشركة في نهاية الأمر، وأنه من المتوقع بيع 1% أخرى محليا العام المقبل يعقبه إدراج دولي.