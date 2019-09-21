موقف تقرير الطب الشرعي من فتاة العياط

قالت دينا المقدم محامية فتاة العياط أن النيابة العامة تسلمت التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، للطفلة أميرة أحمد، 15 عاما، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط".

وأكدت المحامية تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم في الجريمة والدماء الموجوة علي جسد الفتاة بدماء القتيل، وتطابق آثار الجلد الموجودة تحت أظافر القتيل بجلد الفتاة بينهم مما يعني محاولة المجني عليه الاعتداء على الفتاة.



كما أظهر تقرير الطب الشرعي، خلو أظافر الفتاة من أى آثار لجلد القتيل.



يأتي تقرير الطب الشرعي، قبل أيام من عرض الطفلة المحبوسة احتياطا على ذمة قتل سائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، على المحكمة لنظر قرار تجديد حبسها.