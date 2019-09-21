إحالة عصابة سرقة الشقق بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة الشروق وبدر لمحكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة ان المتهمين هم وحيد م "28سنة، عادل ع 30سنة، أحمد م 23سنة عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة شقق وسرقة بالإكراه.



وأقر المتهمين بسرقتهم لـ 3 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، وتمكنوا من سرقة شاشة ال جي، 8000آلاف جنيه.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق، تفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وتبين بأنهم مسجلين، وبضبطهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.