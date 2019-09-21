تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

أعلن الصربي ميودراج يستيش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق الجونة مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي في حراسة المرمى.. أسامة إبراهيم ومحمد مجدي وباهر المحمدي وإبراهيم أبو اليزيد في خط الدفاع، وهمام طارق ومحمود "دونجا" وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي في الوسط، ومحمد الشامي ووجيه عبد الحكيم في خط الهجوم.

ويضم احتياطي "الدراويش" كلا من: محمد مجدي عبد الفتاح، محمد هاشم، محمد بيومي، عماد حمدي، محمد حمدي زكي، شيلونجو، محمد "كماتشو".

