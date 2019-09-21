شاهد.. ريهام أيمن رفقة زوجها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة المصرية ريهام أيمن على مشاركة جمهورها ومتابعيها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلست تصوير لها رفقة زوجها الفنان شريف رمزي.



وظهرت "ريهام" بإطلالة رومانسية بجوار زوجها شريف رمزي، واعتمدت إطلالة كاجوال حيث ارتدت بودي أبيض مع بنطلون أصفر فاتح، وتناسقت اطلالتها مع إطلالة زوجها الذي ارتدى تيشيرت باللون الأزرق وبنطلون أبيض.



كما ظهرت في الصورة الأخرى وهي تتتصفح الموبايل الخاص بها.



وتفاعل المتابعون مع الصور، معبرين عن إعجابهم بها، كما تمنوا لهم دوام السعادة وحفظ الله ورعايته.