جواكين فوينكس يكشف النظام الغذائي ليمثل دور البطولة في "الجوكر"

كشف الممثل جواكين فوينكس عن النظام الغذائي الذي ساعده على خسارة حوالي 25 كيلو من وزنه؛ ليمثل دور البطولة في فيلم الجوكر.



ونفى الممثل البالغ من العمر 44 عاما شائعات مفادها أنه تناول تفاحة واحدة في اليوم لإنقاص وزنه، وأكد أنه كان يأكل أكثر من ذلك، ولكن ليس بكثير. وقال "لم أقتصر على تناول تفاحة واحدة في اليوم، كنت أتناول أيضًا الخس والفاصولياء الخضراء المطبوخة".



وعلى الرغم من أن تحوله البدني كان كبيرًا، إلا أنه أصر على أن فقدانه للوزن كان آمنًا قدر الإمكان، وجرى تحت إشراف طبيب مختص بالتغذية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ولم يكن فيلم الجوكر هو الأول الذي يدفع فوينكس لخسارة الوزن، لكنه اعترف أن الأمر كان الأكثر صعوبة هذه المرة.



ويستذكر فوينكس كيف كان لدى المنتج نوعا من المعجنات كان يتوق له دوما، وكان يحتفظ المنتج بالكثير منها في مكتبه، مما جعل الأمور أكثر صعوبة.



ويروي الفيلم، الذي يصل إلى دور العرض في أكتوبر، قصة تحول الممثل الكوميدي الفقير آرثر فليك إلى جوكر بعد أن تجاهله المجتمع.



وعندما عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي، قال الممثل المرشح لجائزة الأوسكار إن نظامه الغذائي المتميز ساعده في الاستعداد للدور بأكثر من طريقة.