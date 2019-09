شاهد.. إطلالة درة في مهرجان الجونة

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا لها من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت "درة" خلال العرض الخاص لفيلم You will die at twenty مرتدية Jumpsuit "جمبسوت" أبيض من تصيميم زهير مراد.



وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع إطلالاتها مُعبرين عن إعجابهم الشديد بها.



يذكر أن "درة" تشارك كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.