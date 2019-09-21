162 سائحًا من جنسيات مختلفة يزورون سوهاج

قال محافظ سوهاج، إن المحافظة استقبلت، اليوم السبت، 4 أفواج سياحية ضمت 162 سائحًا من جنسيات مختلفة قاموا بجولة داخل المحافظة لزيارة متحف سوهاج القومي ومنطقة أبيدوس الأثرية بدائرة مركز البلينا.



وأكد المحافظ - في تصريحات له اليوم - أنه وجه بتوفير كل سبل الراحة والأمان للسائحين والعمل على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بالمحافظة لجذب المزيد من الأفواج السياحية والارتقاء بالمنظومة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بالمحافظة خاصة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتحف سوهاج القومي في منتصف أغسطس من العام الماضي.



وأوضح المحافظ، أن الفوجين السياحيين الأول والثاني ضما 68 سائحًا من جنسيات مختلفة وضم الفوجان الثالث والرابع 94 سائحا ألمانيا، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومديرية أمن سوهاج وشرطة السياحة والآثار لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال الأفواج السياحية بمرسى البلينا السياحي.