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مصر

البيئة: تفتيش 2516 منشأة صناعية للسيطرة على تلوث الهواء

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:27 م
جريدة الدستور
ا.ش.ا
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نفذت وزارة البيئة عددًا من الحملات التفتيشية للسيطرة على كل مصادر تلوث الهواء خلال موسم السحابة السوداء، من خلال الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز، التي أجرت التفتيش على 2516 منشأة صناعية، ما بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغيرة، أسفرت عن ضبط 569 منشأة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة البيئة.

وأوضحت وزارة البيئة- في بيان اليوم السبت - أنه تم تنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها، أسفرت عن فحص 12 ألفًا و290 سيارة، وتبين مخالفة 2603 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت، أنه تم تحرير 58 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، وكذلك اتجاه الرياح طبقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وفي إطار دور الوزارة التوعوي، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة 996 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، بالإضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

ونوهت الوزارة باستقبال الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى 9 م، وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق واتساب 01222693333، وهاتف 0225256470، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.

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