ارتفاع عدد المحتجزين فى احتجاجات فرنسا لـ120 شخصًا

ارتفعت حصيلة المحتجزين في احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس، اليوم السبت، إلى 123 شخصًا.



وذكر مسئولو إنفاذ القانون في باريس على "تويتر": "حتى الآن تم احتجاز 123 شخصًا في باريس".



وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، اعتقال 65 شخصًا في باريس، بعد مواجهات محدودة مع متظاهري "السترات الصفراء" في ساحة الشانزيليزيه.



ودخلت مظاهرات "السترات الصفراء" أسبوعها الـ45 على التوالي منذ بدء الحراك في نوفمبر الماضي.



ويحاول متظاهرو "السترات الصفراء" إعادة الزخم للحراك الذي ضَعُف على مر الأسابيع الماضية، خاصة مع بداية فصل الصيف والعطل.



وتزامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء يتظاهر المتقاعدون في باريس اليوم، تلبية لدعوة النقابات اعتراضًا على مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي ينوي ماكرون القيام به.