دفن جثمان الرئيس التونسى الأسبق فى المدينة المنورة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأنه تم دفن جثمان الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.



وتوفي الرئيس التونسي الأسبق، الخميس الماضي، في السعودية، بعد صراع مع المرض، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المملكة.



وفي وقت سابق، قال محامي "بن علي"، إن جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سيدفن في السعودية وليس في تونس.