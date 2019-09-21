انتشال جثة طالب غرق في نيل العياط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بالعياط.



كان الرائد أحمد صبحي، رئيس مباحث قسم شرطة العياط، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق طفل بمنطقة كفر شحاتة.



انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء استحمام الطفل "مروان. إ" 11 سنة، في مياه النيل لقي مصرعه غرقًا.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.‎