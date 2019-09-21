اليونان: القبض على مشتبه به في اختطاف طائرة عام 1985

تمكنت الشرطة اليونانية من القبض على شخص مطلوب لدى السلطات الألمانية؛ لارتكابه جريمتي اختطاف طائرة وخطف أشخاص في عامي 1985 و1987.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم السبت، أنه تم القبض على المشتبه به، 65 عامًا، في جزيرة ميكونوس اليونانية، مضيفة أنه يُعتقد تورط المشتبه به في عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة طيران أمريكية في عام 1985، وأسفرت آنذاك عن مقتل شخص.

