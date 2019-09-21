بيكهام يدرس تعيين سولاري مديرًا فنيًا لـ"إنترميامي"

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رئيس المجموعة المالكة لنادي إنترميامي، ديفيد بيكهام، يدرس تعيين الأرجنتيني سانتياجو سولاري كأول مدير فني لفريق كرة القدم الأمريكي.



وأوضحت الصحيفة في تقرير اليوم السبت، أن نجم كرة القدم الإنجليزية السابق يسعى أيضًا للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني ديفيد سيلفا للانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدوري الأمريكي.



يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ فريق نادي إنترميامي اللعب في منافسات دوري "إم إل إس" الأمريكي اعتبارًا من العام المقبل.