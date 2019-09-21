يوفنتوس ينافس ريال مدريد على موهبة لاتينية

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس دخل في منافسة مع ريال مدريد على ضم أحد اللاعبين المميزين من أمريكا الجنوبية.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أجوستين ألميندرا، لاعب بوكا جونيورز، يحظى باهتمام كبير من قبل أكثر من نادٍ إسباني مثل ريال مدريد وأتلتيكو وفالنسيا وإشبيلية.



وأشار إلى أن يوفنتوس وروما راقبا اللاعب مؤخرًا ولديهما الرغبة في حسم صفقة اللاعب صاحب الـ19 عامًا.



ويعد ألميندرا من أبرز اللاعبين الذين كان يراقبهم برشلونة في الموسم الماضي، لاسيما خلال مباراتي السوبر كلاسيكو أمام ريفر بليت بنهائي كأس ليبرتادوريس، ولكن البارسا لم يتقدم بأي عرض رسمي لضمه.