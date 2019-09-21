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رياضة

شوط أول سلبي بين طلائع الجيش والمقاولون

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة المقاولون والعرب وطلائع الجيش والتي يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري في افتتاحية النسخة 61 من مسابقة الدوري العام.

بدأ الفريقان المباراة بجس النبض في أول خمس دقائق دون خطورة حقيقية، وظهر ضغط لاعبي المقاولون على الطلائع وتضييق المساحات على أصحاب الأرض، وشهدت الربع ساعة الأولى مناوشات هجومية بين الفريق لكن دون فاعلية، باستثناء الدقيقة 13 التي شهدت أخطر فرص المقاولون وتسديدة قوية من كريم مصطفى لاعب الذئاب.

وكشر المقاولون عن أنيابه في الربع ساعة الثانية حيث شهدت الدقيقة 17 فرصة خطيرة لاحت لطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون الذي كاد أن ينفرد بالمرمى لولا تدخل مدافع الطلائع ليغير مسار الكرة، وانفرد سيف الدين الجزيري بمرمى الطلائع في الدقيقة التالية قبل أن يتدخل علي الفيل مدافع الطلائع في الوقت المناسب.

في الدقيقة 21 ظهرت خطورة الطلائع بعد عرضية متقنة من أحمد كابوريا لكن لم تجد من يسدده في مرمى أبو السعود ليبعدها دفاع الذئاب، وفي الدقيقة 24 سدد حسام باولو أول كراته على المرمى لكنها جاءت بعيدة عن عرين أبو السعود.

بعد مرور النصف ساعة الأولى توقف اللعب لالتقاط الأنفاس بسبب درجات الحرارة في وقت مستقطع لمدة دقيقة، وفي الدقيقة 36 خرج أبو السعود من مرماه بشكل خاطئ كاد ان يكلف المقاولون الهدف الأول لولا ابتعاد تسديدة كريم طارق لاعب الطلائع عن الشباك.

تراجع المقاولون العرب هجوميًا أمام أصحاب الأرض في الربع ساعة الأخير بشكل واضح وتواصلت فرص الطلائع على مرمى أبو السعود حارس المقاولون لكن دون جدوى.

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