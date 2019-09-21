الداخلية العراقية: اعتقال 6 من "داعش" غربى الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال ستة من عناصر داعش في الجانب الغربي من مدينة الموصل شمالي البلاد.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، فى بيان صحفي، إن "قوة مشتركة من أفواج الطوارئ ومديرية أم الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، وفق وكالة الأناضول التركية.



وأشار المتحدث إلى أن العملية، تمت "خلال مداهمة وتفتيش مناطق 17 تموز و30 تموز والهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة فى الجانب الأيمن (الغربى) لمدينة الموصل".



وأضاف معن، أن "المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل وأحدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد قواتنا الأمنية في معارك تحرير نينوى".



وكان العراق قد استعاد مدينة الموصل وبقية الأراضى التي سيطر عليها التنظيم، والتى كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.



على الرغم من ذلك، ما زال تنظيم" داعش" يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.