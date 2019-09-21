فتح باب التحويل للعلوم الأزهرية بسيناء

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التحويل إلى كلية العلوم الأزهرية بمدينة الطور جنوب سيناء، من مختلف الكليات بنين وبنات في التخصصات الموجودة بها.



وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إنه تحددت الفترة من غدٍ الأحد 22 سبتمبر حتى السبت 28 سبتمبر 2019، للتحويل للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من شمال سيناء أو جنوبها، دون التقيد بالحد الأدنى للقبول.



وأكد "المحرصاوي" أنه لن ينظر لأي طلبات تحويل بعد المدة المحددة، التي تبدأ من التاسعة صباح غدٍ حتى السبت المقبل، موضحًا أن الكلية تشمل تخصصات شعبة لغة عربية بنين ودراسات إسلامية بنات.