السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة اليونانية تعتقل لبنانيًا يشتبه بضلوعه في اختطاف طائرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
طباعة
قالت الشرطة اليونانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على لبناني يبلغ من العمر 65 عاما، يشتبه بأنه ضالع في اختطاف طائرة وأفراد في جريمتين، وقعتا عامي 1985 و1987.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الرجل يشتبه بأنه ضالع في اختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس وورلد إيرلاينز (تي.دبليو.إيه) عام 1985، في واقعة أسفرت عن مقتل راكب أمريكي.

وقال مسئول بالشرطة اليونانية إن المشتبه به، وهو لبناني، نزل من سفينة سياحية على جزيرة ميكونوس يوم 19 سبتمبر.

وأضاف أن اسمه ورد بوصفه مطلوبا لدى السلطات الألمانية.

وذكر أن الجريمة التي ارتكبت في عام 1987 ربما كانت مرتبطة بإخلاء سبيله مقابل إطلاق سراح ألمانيين كانا محتجزين كرهينتين لدى شركاء له في لبنان.

وتابع قائلا إن المشتبه به محتجز في سجن شديد الحراسة إلى أن تؤكد السلطات الألمانية أنه الشخص المطلوب.

وخطفت طائرة (تي. دبليو. إيه) في الرحلة 847 التي كانت متجهة من القاهرة إلى سان دييجو والتي كانت تشمل التوقف بعدة أماكن، بعد قليل من إقلاعها من أثينا في عام 1985، وطالب الخاطفون بالإفراج عن سجناء من الشيعة تحتجزهم إسرائيل.

واستمرت محنة ركاب وطاقم الطائرة ثلاثة أيام، وتعرض بعض الركاب للضرب، وقتل غواص من البحرية الأمريكية كان بالطائرة، واحتجز عشرات الركاب كرهائن طيلة الأسبوعين التاليين.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

On sport مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر «السوبر» اون سبورت الزمالك ضد الاهلي يلا شوت لايف

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

منذ حوالي 20 ساعة

هزة أرضية تضرب القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

رانيا يوسف تكشف سر مغادرتها مهرجان الجونة السينمائى

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

"حرب بمليارات".. إعلاميو الخليج يكشفون مخططات الإخوان لاستهداف مصر

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

أمل جديد لتحسين ذاكرة مرضى ألزهايمر

دراسة بريطانية تكشف أفضل علاج للاكتئاب

اكتشاف سبب مرض غامض في الكبد

باحثون أمريكيون: التدخين الإلكتروني يضعف الجهاز المناعى

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يشن هجوما ضاريا لتحرير "محور صلاح الدين"

الجبير: إيران ووكلاؤها استهدفوا السعودية بـ 260 صاروخا و150 طائرة

الجالية المصرية فى نيويورك تستقبل الرئيس بالأعلام: «بنحبك يا سيسى»

تأجيل محاكمة 7 متهمين في "خلية داعش الجيزة" إلى 12 أكتوبر

منوعات

جواكين فوينكس يكشف النظام الغذائي ليمثل دور البطولة في "الجوكر"

مخاطر استخدام الهاتف في دورة المياه

اللجوء للتاكسي المائي في باريس للقضاء على الزحام المروري

إنقاذ 7 من دببة القمر بعد 17 عاما من الأسر في فيتنام

كشكول

تعرف على مواعيد تسكين الطالبات بمدن جامعة الأزهر بأسيوط

مدير التعليم الفني بالجيزة يتفقد مدرسة إمبابة الصناعية استعدادا للعام الدراسي الجديد

غدا.. جامعة أسيوط تستقبل 84 ألف طالب في أول أيام العام الجامعي

""المتيني" يطمئن على انتظام الدراسة بجامعة عين شمس بجولة تفقدية

إسلام سياسي

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها

الولايات المتحدة تخصص مساعدات جديدة لضحايا تنظيم داعش فى العراق

وزير الخارجية الإماراتي: حملة الإخوان المنظمة ضد مصر فشلت

"الإنتربول" يلاحق عناصر داعش العائدين عبر المتوسط


زيت وسكر

“الجزار” يتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة

وزير الإسكان يفتتح مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي

3 وزراء يُشيدون بوحدات القوى العاملة المتنقلة للتدريب

تطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
المزيد

الثقافة

بدء أعمال ترميم تابوت توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

عرض "ورد مسموم" بمركز الفيلم البديل اليوم

الآثار: تحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي

عرض المومياوات الملكية فى متحف الحضارة بعد 3 أسابيع

صفحتنا ع الفيس بوك